Lange Frans en Baas B weer samen op het podium

De kracht van wilde haren: Danielle Lemaire verwerkt Indone­sisch missiever­le­den in monumenta­le tekeningen

EINDHOVEN - Sinds Danielle Lemaire kennismaakte met paters die in de missie in Indonesië hebben gewerkt, laat het onderwerp haar niet meer los. In grote tekeningen brengt ze wonderlijke, wrede en poëtische verhalen tot leven.