Leerlingen gaan helemaal los met spuitbussen in de Berenkuil

EINDHOVEN - Ruim tweehonderd leerlingen van vijf basisscholen in Eindhoven namen woensdag de vier tunnels van de Berenkuil onder handen, als opmaat voor het graffitifestival Step in the Arena.

Als volleerde spuiters doen ze even wat stappen terug, schuiven hun mondkapjes naar beneden en kijken. Kijken goed. En dan: ,,Dáár nog wat meer rood, niet?” De drie achtste-groepers Davino Slegers, Diana Sdifawi en Ranya Fuhald doen hun kapjes weer op en vervolmaken hun ‘piece’ op een van de muren van de Berenkuil.

De leerlingen van SBO-school de Reis van Brandaan zijn samen met ruim tweehonderd andere leerlingen van Eindhovense basisscholen te gast in de Berenkuil; hét mekka als het gaat om graffiti in Eindhoven. Komend weekeinde barst daar het jaarlijkse graffitifestival Step in the Arena weer los, waarvoor zo’n 120 professionele artiesten uit binnen- en buitenland zijn uitgenodigd. Maar deze woensdagmiddag is het fietsknooppunt helemaal aan de tieners.

Passie

Ze zijn niet zonder voorkennis naar de spuitplek gefietst; eerder heeft het organiserende Dynamo een aantal lessen op de scholen gegeven. Er is uitgelegd wat graffiti eigenlijk is, hoe je met een spuitbus een letter kunt maken en hoe een wat groter stuk, oftewel een ‘piece’. En dat moeten ze ook nog rekening houden met het thema: passie. Ga er maar aan staan. Wat de groepjes vaak mee aan de gang gaan is – niet verwonderlijk - PSV, maar ook sieraden, zonnige vakantiebestemmingen en persoonlijke verhalen komen voorbij.

Zoals bij het drietal van De Reis van Brandaan, waar het woord ‘family’ het centrale beeld van het werk vormt. Dat heeft alles te maken met de opa van Davino; die is enige jaren geleden overleden en verdiende daarom een eerbetoon, aldus de trotse maker. Zijn twee collega’s hebben zich vol plezier gestort op de sterren, de hartjes en andere sierelementen. Docent Mark Schellekens is meer dan trots op zijn leerlingen en geeft waar nodig adviezen en steunbetuigingen: ,,Mooi dit niet?! De kinderen zijn razend enthousiast. De voorbereiding door Dynamo was top en dit ziet er geweldig uit.”

Huis

Na een uurtje of wat zijn alle vier tunnels voorzien van kleurrijke schilderingen en oordeelt een jury wat het fraaiste werk is. Daarna – maar dan zijn de leerlingen weer naar naar huis – verdwijnen alle werken weer onder een laag diep-zwart. Dan is het wachten op zaterdag en zondag, als de professionals hun spuitbussen tevoorschijn halen.