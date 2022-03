Lef en expressiviteit bij violiste Liza Ferschtman

Eindelijk Brabantse première voor cabaretier Thijs van de Meeberg: ‘Ik moest uitvinden wat ik wil en wie ik ben’

DEN BOSCH/NUENEN - De voorstelling ‘Meer dan mogelijk’ van cabaretier Thijs van de Meeberg (bijna 34) uit Den Bosch krijgt op 4 maart zijn Brabantse première, in De Schalm in Veldhoven. De wereldpremière zou in november 2020 in de Verkadefabriek in Den Bosch zijn, maar daar stak corona een stokje voor. Hij moet nog even bijkomen van carnaval.

1 maart