Legendarische band Exodus geboekt voor Dynamo Metal Fest in Eindhoven

EINDHOVEN - De invloedrijke band Exodus speelt in juli op Dynamo Metal Fest in Eindhoven. De Amerikanen brengen een set met songs van hun debuutalbum ‘Bonded By Blood’ uit 1985. Het optreden in Eindhoven is de enige show in de Benelux, waar Exodus dit album speciale aandacht geeft.

Exodus stond in de jaren tachtig samen met onder andere Metallica en Slayer aan de basis van thrashmetal, een snoeiharde, ruige en snelle stijl, die opkwam vanuit de Bay Area rond San Francisco. ‘Bonded By Blood’ geldt als een sleutelplaat. De groep heeft een bijzondere relatie met Eindhoven: de band speelde in 1985 zijn eerste Europese clubshow in jongerencentrum Dynamo. De show was geboekt door André Verhuysen, de programmeur van het hardrockcafé en mede-organisator van festival Dynamo Open Air.

Beelden van het optreden uit 1985 zijn te zien in de pas verschenen documentaire ‘Murder in the front row’ over de thrashmetal-scene in de Bay Area. De titel van de film, gemaakt door regisseur Adam Dubin, is een regel uit ‘Bonded By Blood’, de eerste track van de roemruchte Exodus-lp.

Door de jaren heen kende Exodus vele bezettingswisselingen. Gitarist Gary Holt heeft de langste staat van dienst: hij trad toe in 1981, vertrok tot tweemaal en keerde in 2007 terug. Zijn voormalig collega Kirk Hammett behoort tot de oprichters van Exodus. Hij maakte in 1983 de overstap naar Metallica. De kleurrijke frontman Paul Baloff overleed in 2002. De vocalen worden nu verzorgd door Steve ‘Zetro’ Souza, die in 2014 voor de derde maal tot de band toetrad.