Lekker ongecompliceerd rocken met The Dirty Denims uit Eindhoven

Een goed begin mag best een tijdje duren: The Dirty Denims start zijn nieuwe EP op volle snelheid met een intro vol lekkere gitaarriffs. Pas na een minuut horen we de stem van frontvrouw Mirjam Sieben. De band is ‘Pumpin‘on your stereo’, verklaart ze. Een citaat van de Engelse groep Supergrass, net als de Eindhovenaren een band met een repertoire vol energieke rock en een dosis ironie.

‘Ready Steady Go! Part I’ is -de titel zegt het al- onderdeel van een tweeluik. Het tweede deel zal later verschijnen. De band eert zijn helden van AC/DC in het nummer ‘Thunder From Down Under’ en stelt in 'Turn Off The Radio’ liever een plaatje op te zetten dan te luisteren naar de radiozenders van tegenwoordig. En terecht. ‘Last Call For Alcohol’ (kwam nou niemand eerder op die rijmende titel...?) is ook weer zo'n typische Dirty Denims-rocker vol levenslust en humor.