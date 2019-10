Lenneke Maas uit Eindhoven regisseert Abdelkader Benali : 'Regisseren is vaak een erg leuk gevecht'

Eigenlijk wilde Benali - uit praktisch oogpunt en met het oog op de reiskosten - iemand die ook in Amsterdam woont, net als hij. Maar hij hoorde zulke goeie dingen over Maas dat hij overstag ging. Voor de première in De Kleine Komedie in Amsterdam eerder dit jaar repeteerden ze samen wekenlang in Casa Sofia, een Marokkaans getint (boeken)café in Amsterdam. Maas: ,,Ik raakte behoorlijk geïntegreerd in de Marokkaanse gemeenschap. Ik krijg nu ineens vriendenverzoeken uit Marokkaanse hoek." Als regisseur was ze vooral in de beginfase veel bij de voorstelling aanwezig. In het Parktheater, waarvoor ze ook regelmatig werkt met jeugdgezelschap Wildpark, is ze er zeker bij. ,,Dat blijft bijzonder, zo'n thuiswedstrijd. We gaan van tevoren eerst samen eten.”



Lenneke Maas studeerde in 1996 af aan de Academie voor Drama in Eindhoven. Nu is ze zelf wel eens gastdocent aan die opleiding in Tilburg. Bij een van haar oud-docenten, Toon Ory, volgt ze sinds kort in Eindhoven een opleiding bewegingstheater. Lacht: ,,Een Pina Bausch word ik niet meer, maar je moet als regisseur ook zeker niet stil blijven staan."