Lesje pophistorie van perfectionist Justin Hayward in Eindhoven

Zijn uitstraling past perfect bij zijn muziek. Met zijn band The Moody Blues brak hij in de jaren zestig door met geraffineerde liedjes, voorzien van klassieke invloeden. Melodieuze, keurige songs: alles wat de fans van The Rolling Stones haatten. Maar ook invloedrijk. Met hun progressieve pop plaveiden The Moody Blues de weg voor latere geestverwanten als Supertramp, Genesis en ELO.

Anderhalve week geleden liet Hayward zich samen met zijn collega's van de band, die nog altijd bestaat, huldigen in het Amerikaanse Cleveland. Daar kregen The Moody Blues een plek in de Rock 'n Roll Hall of Fame. Nu opent hij in Eindhoven zijn Europese tournee als solo-artiest. Hij laat zich begeleiden door gitaarvirtuoos Mike Dawes en Julie Ragins op toetsen. Geen bas, geen drums: het is een bijzondere setting, geheel in lijn met het innovatieve werk van The Moody Blues.

De stem en de akoestische gitaren van Hayward domineren. De Brit heeft de meest actieve gitaartechnicus van Europa, die werkelijk na elke song het instrument van Hayward komt verwisselen. Hayward is een perfectionist, zoveel is duidelijk.