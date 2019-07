Liedjes met een vraag: Heb je even voor mij?

ZomerserieEINDHOVEN - Nee, Frans Bauer krijgt op straat niet continu de vraag naar zijn hoofd geslingerd of hij even tijd kan vrijmaken. Zijn klassieker Heb je even voor mij? uit 2002 is geen bron voor lolbroeken. ,,Het liedje wordt juist heel serieus genomen", zegt de volkszanger uit Fijnaart . ,,Want de tekst heeft in de loop der jaren een dubbele betekenis gekregen."