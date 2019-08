Liedjes met een vraag: Wie zal dat betalen?

Zomerserie Opnieuw bekeken: Een soort niemands­land in het centrum van Son

1 augustus De Petrus Bandenkerk zou worden gesloopt, maar intussen is er - na flink wat fikse discussies - toch gekozen voor behoud. Het complex uit de jaren zestig staat nu alweer even leeg en houdt het dorp in soort wurggreep. We gingen kijken.