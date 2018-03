Liefde bij Lucien Renette uit Gemert begon met filmmuziek

Lucien Renette weet zelf niet meer wat hem jaren geleden zo aantrok in de viool. Het kan de Danse Macabre van Saint-Saëns in het Spookslot geweest zijn tijdens een bezoek aan de Efteling, maar misschien waren het boeken over orkesten met cd’s. Hij was zes jaar toen hij voor het eerst bij zijn ouders aanklopte met de vraag of hij aan de Gemertse muziekschool vioolles kon nemen. Die hielden de boot af, uit vrees dat hij een jaar later toch misschien liever wilde gaan drummen. Nu is hij een van de leerlingen in de Young Musicians Academy van het Tilburgse Fontys Conservatorium.

Tsjaikovski

Zijn liefde voor klassiek repertoire begon met filmmuziek. ,,Die wekte mijn interesse in orkesten", zegt Lucien. ,,Ik ben in de bibliotheek gaan zoeken naar een boek over dat onderwerp. Daar zat een cd bij met balletmuziek van Tsjaikovski, Het Zwanenmeer en De Notenkraker. Ik was meteen verkocht. Tsjaikovski is nog steeds mijn favoriete componist. Hij vertelt een verhaal in zijn muziek. Als ik daarnaar luister is het net of ik een boek lees of naar een film kijk. Hij geeft vaak elk instrument een eigen rol, alsof het een acteur is. Ik ben helemaal weg van zijn Vioolconcert. Ik zou dat heel graag uitvoeren, ook al is het nu nog te hoog gegrepen."

Maandag speelt hij de Roemeense Dansen van Béla Bartók, met pianobegeleiding. ,,Dat is een heel leuk stuk om te doen. Ik houd van componisten die volksmuziek in hun stukken verwerken, zoals Sarasate met zijn Zigeunerweisen. In popmuziek heb ik geen interesse. Ik kan daardoor met mijn klasgenoten nauwelijks over muziek praten, al vinden ze het wel positief wat ik doe."

Met zijn schoolwerk en zijn muziek houdt Lucien geen tijd over voor zijn hobby's. Voor zijn eigen plezier houdt hij zich bezig met componeren en arrangeren. ,,Zo kan ik zien hoe dingen in elkaar zitten. Dat wil ik sinds ik voor het eerst een boek over muziek las."