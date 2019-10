Lieke Vrienten uit Heeze, doet visagie van film 'Brabantse glitterkoningin’

Pianist David Hordijk presen­teert zijn nieuwe album in Het Speelhuis

3 oktober HELMOND - Pianist David Hordijk presenteert op 20 oktober zijn nieuwe album in Het Speelhuis in Helmond. In de Pleinzaal speelt hij zijn muziek, die valt in de categorie modern klassiek. Hordijk is geïnspireerd door componisten als Yann Tiersen, Ludovico Einaudi en Satie.