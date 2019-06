Loflied op het leven en de kunst op expositie Aad de Haas in Oirschot

Zeg 'Aad de Haas' en elke kunstliefhebber schiet met zijn gedachten onmiddellijk naar de fabuleuze schilderingen die hij maakte voor het kerkje van Wahlwiller. In dat Zuidlimburgse dorpje schilderde de nog jonge kunstenaar in de periode 1946-'47 in opdracht van de pastoor vrijwel de gehele kerk en ook nog eens de kruiswegstaties op een manier die niemand ooit had gezien. Al helemaal niet in Limburg. Met een uiterst licht penseel had De Haas de lijdenweg van Christus geschilderd, waarbij de figuren veel weghadden van buitenaardse wezens; fragiel, verfijnd. Dat, gecombineerd met zijn kleurgebruik: geel, groen en paars, zorgde ervoor dat heel gelovig Limburg in opstand kwam. De weerstand reikte zelfs tot in het Vaticaan, dat sommeerde dat de staties accuut de kerk uit moesten. De Haas, zeer boos, heeft ze eigenhandig naar buiten gedragen, alle veertien, op Goede Vrijdag...