Lonne Gosling uit Helmond wil ontsnappen aan het sneue leven

Ze wilde worden als juffrouw Van Schijndel, haar gymlerares op de middelbare school, het Jan van Brabant College in Helmond. Die was jong, knap en had iets met de begeerlijke wiskundeleraar. ,,Doe mij dát leven maar", dacht actrice Lonne Gosling toen ze nog een puber was. Maar toen vriendinnen auditie deden op de theaterschool zei juffrouw Van Schijndel dat Lonne dat ook maar eens moest proberen, een opleiding tot gymnastiekdocent kon altijd nog. En dus maakt Lonne Gosling (34) nu theater, met humor en zelfspot. Het Adidas-trainingspak bleef in de kast. Dankzij juffrouw Van Schijndel. Op 24 januari gaat in Tilburg haar soloprogramma in première. Het cabareteske Misschien moet ik zelf huilen verhaalt over een actrice op haar retour, nog voordat iemand van haar gehoord heeft. Gosling, woonachtig in Tilburg, opgegroeid in Stiphout, heeft met Compagnie Perelman een eigen gezelschap en speelde vele jaren bij Playback, een theaterclub die voorstellingen maakt voor middelbare scholen over thema's als pesten. ,,We speelden zevenhonderd voorstellingen per jaar, soms trad ik meerdere keren per dag op, ik reisde van Urk, naar Vlissingen, naar Heiloo. Na afloop spraken we met jongeren over het thema van de voorstelling. 'Zeg jij er iets van als je ziet dat iemand wordt gepest?' Elf jaar heb ik dat gedaan, maar ik stop er mee. Ik voel me groot en grijs als ik in een T-shirt een 14-jarige speel."