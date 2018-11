Maaike Ouboter treedt zaterdag op in Eindhoven: Ik voel me krachtig en heb iets te vertellen

Vaak gaan gesprekken met zangeres en songschrijfster Maaike Ouboter (26) over haar teksten, haar visie op het leven, ontmoetingen met bijzondere mensen en haar reizen. De muziek zelf is soms onderbelicht. Terwijl ze zich daarmee zeker onderscheidt van veel singer-songwriters. Op haar twee albums klinkt een bijzondere mix van folk, chansons en melodieuze, dromerige jaren zestig-pop. ,,Een mozaïek aan invloeden die ik zelf lang niet allemaal kan benoemen”, filosofeert ze. ,,Het is vaak een grote wirwar in mijn hoofd. Ik kan niet goed alles in mijn eentje doen.”