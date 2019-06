Maalkop: man en koe over een onafwendbaar einde

We komen uit de nieuwe stal, waar koffie en ‘het luisterend oor’ van de Stichting Zorg om Boer en Tuinder het voorportaal van het theaterstuk in de oude – en eveneens lege – stal zijn. Fabian Jansen kruipt in de huid van een jonge boer, die zijn relaas met mededogen, liefde en wrange humor vertelt aan de laatste koe in de stal. Van meet af aan voel je dat dit niet goed af kan lopen. De tekst is heel zorgvuldig, zodat het nergens sentimenteel wordt. De maalstroom aan gedachten brengt in fragmenten het verhaal van de neergang in beeld. De wanhoop van de vader, de zwaarbelaste vriendschappen en de duimschroeven van de bank, drukken de stemming. Hier en daar ondersteund door het diepe zuchten van de echte koe Martje 160.