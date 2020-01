Maarten van der Put exposeert bij Pennings: Veel meer dan een lijf alleen

Open Your Mind Festival in Parkthea­ter Eindhoven: ‘Iedereen kan meedansen, je stijl doet er niet toe’

15 januari Anders dan anders. Beter kan de Eindhovense organisator André Grekhov dansfestival Open Your Mind niet omschrijven. Verwacht dit weekend in het Parktheater in Eindhoven vooral onverwachte en geïmproviseerde dans. De aftrap is vrijdag in Dynamo met een feest.