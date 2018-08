Madonna wilde wel een interview, ik niet: Not interested in me? F.ck you!

TerugblikEINDHOVEN - Madonna is zestig jaar en zonder twijfel de Queen of Pop. Max Steenberghe draait haar 'greatest hits' in de auto en die herinneren hem dagelijks aan zijn grootste journalistieke fout: hij sloeg een interview af. Met grote gevolgen die deze topper mooi tekenen.

Zo’n vijftien jaar, van 1980 tot 1995, was ik popverslaggever van deze krant. Mooie baan. Het was de tijd dat sterren zich nog lieten interviewen. Vooral door Nederlanders waar ze graag naar toe kwamen. Geen toeval, het vaste interviewhotel, American, lag op kruipafstand van coffeeshop The Bulldog. Vandaar dat ik zo’n beetje alle grootheden heb ontmoet. Jagger, McCartney, Clapton, Bowie, Paul Simon, noem maar op. Behalve Madonna. Zij wilde wel, ik niet.

Het was 1984. Ik geloof dat Steven Tyler en Joe Perry op bezoek waren, de leiders van Aerosmith. Ik had een afspraak, net als Jip Golstein, de inmiddels overleden collega van De Telegraaf. Jip had meestal mooiere verhalen dan de popsterren, dus het was erg gezellig aan de bar waar we onze beurt afwachtten.

Nieuw sterretje

Opeens kwam een dame van Madonna’s platenmaatschappij langs. Ze had een nieuw sterretje over, voor een bezoek aan Countdown Café. Daar zat een kink in de kabel en het meiske had die middag niks te doen. Of wij haar een plezier wilden doen en Madonna interviewen. Het hoefde niet eens in de krant, als we haar maar even bezig hielden en lieten zien dat de platenmaatschappij haar best deed.

Nee, dank je

Ze had de elpee bij zich. Like a Virgin, heette die en op de hoes lag een delletje in haar bh. Leuke meid, daar niet van. Maagd? Nou nee. Maar zo kwamen er destijds dertien zangeresjes per week voorbij om even snel weer in het niet te verdwijnen. Jip en ik keken elkaar aan, naar de barman, naar de hoes en: ‘Nah, nee, dank je.’En we richtten ons weer op ons bier en de zin van het leven.

Nog geen drie minuten later staat Madonna voor ons. Woest. Wie we wel denken dat we zijn. Not interested in me? F.ck you! Wij lachten wat, er zijn wel vaker artiesten boos als ze geen voorpagina halen ofzo. Maar ze was nog niet klaar. Ze werd wereldster. Zeker weten. Binnen vijf jaar zou ze in het grote Madison Square Garden staan, de Newyorkse topzaal. Iedereen zou aan haar voeten liggen (the world will adore me) en journalisten zouden een moord doen om haar te spreken. Maar dat zou ons niet lukken, ze zou onze namen niet vergeten. En als bewijs: we zouden op haar kosten kunnen komen kijken. ,,Ik wil jullie op de eerste rij zien en zal je aankijken en uitlachen.” Boos beende ze weg.

Supershow

Jip en ik namen er nog een. Lachend. Dat lachen was wat wrang toen we elkaar jaren later op Schiphol troffen. Allebei een ticket naar New York in handen, en een reservering van een week in een mooi hotel. Plus kaartjes voor Madonna’s Blond Ambition tour, die met die punt-bh. Een supershow, zoals ik de jaren erop nog veel meer van haar zou zien.

De reis had grote gevolgen. Het was de eerste keer New York, en uiteraard was ik meteen gegrepen door de stad. Ik ben er ontelbare keren geweest, ook eens met mijn oudste zoon. Die is er gaan wonen. En vond er zijn echtgenote.