Mag er dan alsjeblieft ook 175 miljoen euro naar de ZZP’ers?

Film van Sanne Rovers in Lab-1: ‘Als aan een reddings­boei klampten de operazan­gers zich vast aan hun muziek’

BREDA/EINDHOVEN - Zelden maakte de Brabantse Sanne Rovers (40) onder zulke bizarre omstandigheden een documentaire als in het najaar van 2020. Daar stond ze. Bij de repetities van een internationale opera. Onder het dreigende zwaard van een nieuwe lockdown. ‘Crazy Days’ is op zondag 21 november te zien in Lab-1 in Eindhoven. Na afloop is er een Q&A.

17 november