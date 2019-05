Magische musiceerkunst meesterpianist Von Eckardstein

DJ Jazzy Jeff brengt mensen bijeen in De Effenaar

9 mei EINDHOVEN - Een dj is net een chef-kok in een restaurant, vindt Jazzy Jeff. ,,Je bent in dienst van de gasten. Je kunt niet alleen doen wat je zelf leuk vindt en dat is ook helemaal niet erg.” De Amerikaan vormde eind jaren tachtig samen met rapper/acteur Will Smith het befaamde duo dj Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Hij treedt vanavond op in de Effenaar in Eindhoven.