Man From The South uit Eindhoven presenteert derde album in de Rozenknop

40Up Zomerfesti­val en Gruppo Sportivo begraven strijdbijl over annulering optreden

30 mei EINDHOVEN - Gruppo Sportivo en de organisatie van het Eindhovense 40Up Zomerfestival hebben de strijdbijl begraven. In een gezamenlijk statement zeggen beide partijen woensdag dat het niet doorgaan van het optreden van Gruppo Sportivo, zaterdag op het 40 Up Zomerfestival in Eindhoven, berust op een miscommunicatie over de soundcheck ter plekke.