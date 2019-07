Maori's rocken in eigen taal op Dynamo Metal Fest in Eindhoven

Een van de bekendste songs van Alien Weaponry begint met een strijdkreet: ‘Whakarongo mai rai!’ Vertaling: ‘Hoor dat geluid’. Het nummer met de titel ‘Ru Ana Te Whenua’ (‘De trillende aarde’) vertelt het verhaal van een bloedig gevecht tussen het Engelse koloniale leger en de strijdkrachten van de Maori’s, de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland. De veldslag was onderdeel van de Tauranga-campagne in 1864, een zes maanden durende strijd over grondbezit.

Een van de slachtoffers was oorlogsleider Te Ahoaho, een van de voorvaderen van de gebroeders Henry en Lewis de Jong. De gitarist en drummer vormen samen met bassist Ethan Trembath het Nieuw-Zeelandse thrash metaltrio. Een groot deel van hun teksten is geschreven in de bedreigde taal van hun volk, te reo maori.

De jongens zijn omarmd door metalfans: in het wereld wordt maatschappelijke betrokkenheid gewaardeerd. ,,In de metal is geen censuur. Zeg gewoon wat je wilt; de fans zullen het accepteren”, stelde Lewis.

Maori-school

Net als vele Maori’s zijn de broers volgens Henry het ‘product van een multiculturele mix’. Hun vader vertelde hen over de tradities van het volk. En passant liet hij hen ook kennis maken met heavy bands als Metallica, Pantera en Rage Against the Machine. Als schooljongens vormden ze een bandje en besloten in de eigen taal te zingen. Volkomen logisch, want ze gingen ook naar een Maori-school. ,,We zijn jong, we zijn Maori’s, wonen op het platteland en spelen in een thrash metalband. Als we daardoor anders zijn: ‘what the hell’. Daar kunnen we prima mee leven.”

In Nieuw Zeeland behoort de band inmiddels tot de top. Debuutalbum ‘Tu’ kwam op de vijfde positie binnen in de hitlijst. Een doorbraak: ,,Want metal komt nooit in de Nieuw-Zeelandse charts,", aldus Henry. ,,Laat staan metal in de taal van de Maori's.”

Alien Weaponry speelt zaterdag 20 juli op Dynamo Metal Fest, dat voor het eerst een tweedaags festival is. Het evenement begint vrijdag 19 juli om 16.00 uur. Er zijn verder optredens van onder andere Avatar, Airbourne, Soulfly (met de Braziliaanse metalheld Max Cavalera), glamband Steel Panther en deathmetalband Arch Enemy.