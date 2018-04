Marco Borsato in Klokgebouw Eindhoven: Natte ogen en handen in de lucht

Joe Satriani en col­le­ga-vir­tu­o­zen vieren feest van de gitaarmuziek in Eindhoven

12 april EINDHOVEN - Hij bracht instrumentale gitaarmuziek naar het grote publiek. Zaterdag staat Joe Satriani met collega-virtuozen John Petrucci en Uli Jon Roth onder de noemer G3 in het Klokgebouw in Eindhoven. Waarschuwing: minder is meer geldt deze avond niet.