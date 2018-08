Marie-Cécile Moerdijk: 'Je moet je geest blijven scherpen'

Marie-Cécile Moerdijk (89) rijdt met een vaartje met haar elektrische rolstoel door haar Tilburgse appartement. De benen werken niet helemaal meer mee, maar met het hoofd is niets mis. ,,Je moet nieuwsgierig blijven en je geest scherpen, dan kom je een heel eind. Dat zei mijn vader vroeger al."

Ze was als kind muzikaal goed geschoold (beide ouders volgden het conservatorium) en kwam met haar zangkunst op tv. Ze presenteerde jarenlang een radioprogramma en was onder andere jurylid van het populaire tv-programma 'Zo vader, zo zoon'. Ze trad regelmatig op voor radio en tv en schreef tientallen boeken. Ze woonde onder andere in Leende, waar ze een theater aan huis had, en verhuisde later naar Luyksgestel en Lommel-Kolonie. Nu woont ze alweer vier jaar in Tilburg.

Actief blijft ze. Onlangs is een boek van haar verschenen met haar columns in drie kranten en bladen. Een bont drietal. Tenminste, dat kun je de Nieuwe Zeister Courant, het Spaanse dagblad El Périodico en het Nederbelgisch Magazine wel noemen.

Eigen beheer

Hoe komt ze in die bladen terecht met haar columns? ,,Ik heb in Venezuela gewoond en later trad ik veel in Spanje op. Dan krijg je contact met zo'n krant. De Soester Courant ken ik van de tijd dat ik in het Gooi woonde. En ik heb lang bijna pal aan de grens gewoond in Luyksgestel en Lommel. Dat magazine was voor de Nederlanders die in België zijn gaan wonen." Voor die laatste schrijft ze zelfs nu nog. Haar goede vriend, cabaretier en liedjesschrijver Ivo de Wijs maakte een keuze uit de veelheid aan columns. Onder de titel Kloffers en stekskes (Zeeuws voor klompen en lucifers) gaf ze het in eigen beheer uit.

Wie met haar aan tafel zit, krijgt een brede variatie aan verhalen, anekdotes en levenswijsheden te horen. ,,Ik vind nog veel leuk. Als iets me prikkelt, word ik benieuwd en ga ik het uitzoeken."

Ze krijgt nog regelmatig de vraag voorgelegd of ze teksten wil schrijven. ,,Ongelofelijk vind ik dat. Ze weten me nog steeds te vinden. Ik denk dan: lieve hemel, er zijn minstens vijfhonderd andere mensen in dit land die dat ook kunnen en dan vragen ze mij." Haar voornaam is ook een tijd populair geweest. ,,Ik denk dat ik van zo'n veertien meisjes die Marie-Cécile heten, het geboortekaartje heb mogen ontvangen."

Peer Gynt Suite

Ze is afkomstig uit het Zeeuws-Vlaamse dorpje Zuiddorpe. ,,Ik herinner me dat we met de klas naar een concert gingen. Het was een uitvoering van de Peer Gynt Suite. Ik vond dat mooi. De tranen stonden op mijn gezicht. Mijn klasgenoten stootten elkaar aan. Als er daarna iets met muziek was, vroegen ze altijd: heb je moeten huilen?"

Op de lagere school moest ze met haar broer de klassen langs om te laten horen wat meerstemmige muziek is. ,,Ze dachten dat wij vals zongen. Ze snapten dat niet en trokken daar een raar gezicht bij."

Met haar eerste man belandde ze in de jaren vijftig in Venezuela omdat hij daar een baan kreeg. ,,Er waren daar drie belangrijke Nederlanders: de ambassadeur en de directeuren van Philips en Shell. Die mannen heetten Van Beusekom, Van Deutekom en Van Heukelom. Hoe verzin je het?"

Talenknobbel

Behalve dat ze goed kan zingen, heeft ze ook een talenknobbel. ,,Ik kan me inderdaad goed behelpen in veel talen, ook in het Russisch en Japans." In Eindhoven was ze bij een uitvoering van een Russisch koor presentator in de Catharinakerk ,,Ik had geen idee wat dat koor allemaal zong. Meestal zongen die Russen destijds over de vallende bladeren of de prestaties van de tractorenfabriek. Bij elk van hun liederen zong ik als intro een stukje uit een Russisch liedje, want die kende ik genoeg." Hoewel ze niet meer optreedt, blijft ze de actualiteit volgen. ,,Je moet je blijven verwonderen om de dingen om je heen. Dat houdt een mens jong."