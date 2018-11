Marieke Widlak uit Veldhoven maakt documentaire over belang van waardering uitspreken, ‘voor het te laat is’

Had ze niet meer waardering en liefde moeten uiten? Na de zelfdoding van haar zus Brechje bleef de Veldhovense filmmaakster Marieke Widlak achter met veel vragen en een machteloos gevoel. Ze had haar nog van alles willen zeggen. In de korte documentaire ‘Nu of nooit meer’, haar afstudeerfilm aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, zoekt ze naar antwoorden. Bij haar vader, moeder, andere zus, en ook bij zichzelf.