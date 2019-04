Martijn Koning in Parktheater Eindhoven: ‘Dieren komen er bekaaid vanaf in het cabaret’

Muziekge­zel­schap­pen in regio Helmond laten tradities wat los in ruil voor nieuw bloed

23 april HELMOND/DE PEEL - Gitaar leren spelen bij de plaatselijke harmonie of als violist lid zijn van de fanfare. Tot voor kort was dat onbespreekbaar in de wereld van de amateurmuziek, maar daar is een kentering in gekomen. Steeds meer muziekverenigingen in de Peel laten de traditionele bezetting varen of zoeken naar andere manieren om genoeg nieuwe leden te trekken. ‘Het maakt niet uit wat je speelt of dat nu doedelzak, viool of klarinet is.’