Meezingen met bijzondere vespers in kerk Lierop

Cartoonist tekende al duizenden stripjes voor krant: ‘Religie ligt gevoelig, net als seks’

29 februari ASTEN/EINDHOVEN - Hij werd geboren in d’n himmel, maar is eigenlijk meer geïnteresseerd in de hel. Cartoonist Pieter Geenen, opgegroeid in Asten en Eindhoven, tekende in twintig jaar tijd zo’n vierduizend keer ‘Het Dagboek van Anton Dingeman’: spitsvondige ‘toneelstukjes’ in stripvorm, over de gewone, goedwillende man en de waan van de dag.