‘Melancholica’ in Parktheater Eindhoven: depressie te lijf met opera

Een enorme doorschijnende schedel in het midden van de bühne domineert het toneelbeeld. Het object is geplaatst in het brandpunt van een halfronde, hoog oplopende tribune, waarvoor anatomische theaters uit de zeventiende eeuw model gestaan hebben. De vloer is bedekt met een laag water. Opvallend licht en golvingen zorgen voor veelkleurige spiegelingen die over het decor bewegen. In deze tot de verbeelding sprekende omgeving speelt zich de handeling af van de voorstelling Opera Melancholica, die het gezelschap Opera2Day baseerde op het verhaal The Fall of the House of Usher van Edgar Allan Poe. Voor de muziek ging regisseur en artistiek leider van Opera2Day Serge van Veggel te rade bij de gelijknamige opera van Philip Glass.