Met philharmonie zuidnederland ánders 2020 in

Philharmonie zuidnederland doet het al een paar jaar anders, met een programma dat weliswaar niet ingewikkeld, maar bepaald ook niet voor de hand liggend is. Van 4 tot 10 januari speelt het onder leiding van pianist Wayne Marshall muziek van twintigste-eeuwers Anthony Fiumara, Dmitri Sjostakovitsj, Philip Glass, George Gershwin, Richard Rodgers en Leonard Bernstein. Het programma laat horen hoe componisten met een klassieke opleiding jazzmuziek invoeg(d)en in hun muziek. Het jongste werk is Here comes everybody van Anthony Fiumara, twee jaar geleden geschreven voor Jeugdorkest Nederland en al diverse malen uitgevoerd op de Nederlandse concertpodia. Fiumara, onder meer compositiedocent aan het Fontys-conservatorium in Tilburg, is van de repeterende muziek. Zijn stuk wordt omschreven als 'een bruisend juichstuk voor orkest, waarin puntige strijkersmotieven in groepjes van twee of drie tellen over een energieke puls van marimba's en vibrafoons stuiteren. Stap voor stap wordt de muzikale dollemansrit vakkundig opgepookt door toevoeging van tetterend koper, om na een onverwachte mineurwending frontaal stuk te slaan op een lyrisch middendeel'. Een ander vermeldenswaardig werk is het Concert voor saxofoonkwartet en orkest van de Amerikaanse minimalist Philip Glass. Solisten zijn de vier leden van het Raschèr Saxophone Quartet, dat tijdens dit concert het vijftigjarig bestaan viert. Uniek aan dit kwartet is dat ze spelen op Buescher-instrumenten uit de jaren dertig, bekend om hun milde, romantische klank. Het van oorsprong Amerikaanse maar nu in Duitsland residerende kwartet werd door de Wiener Zeitung uitgeroepen tot 'Koningen van de saxofoon!'.