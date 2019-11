Met Spinvis op zoek naar schoonheid in wetenschap

Legendari­sche band Exodus geboekt voor Dynamo Metal Fest in Eindhoven

1 november EINDHOVEN - De invloedrijke band Exodus speelt in juli op Dynamo Metal Fest in Eindhoven. De Amerikanen brengen een set met songs van hun debuutalbum ‘Bonded By Blood’ uit 1985. Het optreden in Eindhoven is de enige show in de Benelux, waar Exodus dit album speciale aandacht geeft.