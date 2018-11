Minister: onderzoek naar designmuseum in Eindhoven

VIDEO Kunstflui­ter uit Mierlo gaat anderhalf jaar op wereldtour met Cirque du Soleil

19 november Kunstfluiter Geert Chatrou (49) uit Mierlo is zó goed dat hij werd gevraagd door Cirque du Soleil. De komende anderhalf jaar is hij op wereldtournee met het enorme circus. Het ED zocht hem op in de Verenigde Staten.