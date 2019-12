Miss Djax - Saskia Slegers uit Eindhoven - regeert in mannenwereld

'Ja, dit zijn de laatste shirtjes'', zegt de dame achter de merchandisebalie opgetogen. 'In Djax We Trust' staat erop, en een logo dat het dertigjarig jubileum van dat vertrouwen memoreert. Dat is een feest waard, en daarom dreunen de beats afgelopen zaterdag over het verder verlaten industrieterrein van Amsterdam Sloterdijk. Tussen de anoniem ogende logistieke hallen rond Warehouse Elementenstraat klinken de echo's van techno en acid. Geluiden waarvan de Eindhovense Miss Djax (57) al die jaren al hofleverancier in de lage landen is.