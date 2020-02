Mogelijk Design- en technologiemuseum in Eindhoven wordt ‘ComplexNL’

De aanvraag is de deur uit: cultuurminister Van Engelshoven heeft de aanvraag voor een ‘designmuseum voor de toekomst’ of ‘futurelab’ binnen. De kersverse Stichting ComplexNL, waarin vier instellingen uit de stad zijn verenigd, is verantwoordelijk voor de aanvraag en de opzet van het nieuwe nationale instituut in Eindhoven. De vier, naast de (DDF) en (DAE) ook de Technische Universiteit Eindhoven TU/e en MU Hybrid Art House, hopen met de aanvraag jaarlijks 1 miljoen aan rijkssteun op te halen. Daarnaast zal er een beroep worden gedaan op de provincie Noord-Brabant en het Regiofonds, dat beschikt over fondsen uit de regio-deal Brainport Eindhoven.