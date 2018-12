Monique Klemann laat ‘andere stem horen‘ tijdens concert in Eindhoven

The Bitter End is de oudste rock-’n-roll-club van New York. Op het podium stonden sinds 1961 grootheden als Bob Dylan, Stevie Wonder, Miles Davis en Neil Young. Toch heeft The Bitter End geen monumentale allure, ervoer zangeres Monique Klemann. Ze speelde vorige maand in de club. ,,Vooraan is een kassa met zo’n glazen raam en een meneer erachter. Dan loop je tegen een groezelige bar aan. Er hangen foto’s van al die beroemdheden. De kleedruimte is gezellig en aftands. Het heeft een beetje de uitstraling van een kraakpand. ‘Oké’, dacht ik, ‘Hier hebben dus al die legendarische muzikanten gespeeld’. Prima, daar houd ik van. Het is rock-’n-roll. En ze hebben een heel goed podium.”