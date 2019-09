Mons de Goede neemt afscheid van Parktheater Eindhoven: ‘Theater kan helpen, inspireren’

In muziek gaat weinig boven veel bij bevrij­dings­con­cert in Catharina­kerk in Eindhoven

23 september EINDHOVEN - Componist Arvo Pärt (1935) laat zich in eerste instantie met vocale muziek associëren. Koperblazers doen het in zijn muziek echter ook goed, zo bleek tijdens het Bevrijdingsconcert in het kader van Muziek in de Cathrien. Arbos, Pärts toonzetting van een boom, klonk in de handen van de tien hoog gekwalificeerde musici (acht koperblazers en twee slagwerkers) groots en intiem tegelijk.