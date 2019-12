Mozes and the Firstborn: 'Pats, boem en zand erover in nieuwe jaar'

EINDHOVEN - Dit jaar toerden ze nog in de VS om hun laatste album Dadcore te promoten, maar na negen jaar lijkt het einde van Mozes and the Firstborn daar. De Eindhovense band speelt vrijdag en zaterdag voor een uitverkochte Effenaar. Daarna nemen ze een sabbatical.

Gitarist Ernst-Jan van Doorn klinkt berustend over de telefoon. Kalm en weloverwogen spreekt hij over het aanstaande einde van zijn band, waarvoor hij negen jaar lang vol overgave heeft gespeeld, vast van plan de wereld te veroveren.

Nu is het 'heilige vuur' wat gedoofd. ,,Ik denk dat je het nodig hebt om full on ervoor te kunnen gaan", zegt hij. ,,Wil je de mensen iets vets geven, dan moet je er helemaal achter kunnen staan. De laatste tijd werd het minder verrassend. Daarom vonden we het tijd ons even terug te trekken. We zien wel of we later verdergaan."

Quote We wilden samen de wereld veroveren, we hadden een heilige viereen­heid Een definitief einde van Mozes wil Van Doorn het dus niet noemen, duidelijk is dat hun fans voorlopig niks meer van de Eindhovenaren hoeven te verwachten. ,,Het is bitterzoet nu. We hebben veel leuke optredens gedaan, maar ik denk nog steeds dat dit de goede beslissing is. Natuurlijk is het jammer. Maar over een maand zal het wel anders voelen.”



Het vertrek van drummer Raven Aartsen vorig jaar speelde een rol in de beslissing een sabbatical te nemen, bekent Van Doorn. ,,Ergens is dat wel het begin van het einde geweest. We wilden samen de wereld veroveren, we hadden een heilige viereenheid. Nadat Raven eruit was gestapt, maakten we een best lastige periode door. We zagen hoe fragiel een band is, hoe lastig het is om in een band samen te werken."

Niet full on voor Mozes

Jesper Albers volgde Aartsen op. Van Doorn: ,,Muzikaal gezien gaat het met Jesper misschien wel beter, maar hij zit ook in een andere band en hij kan niet full on voor Mozes gaan." De band ging niettemin in Amerika op tournee om Dadcore te promoten. Nota bene als headliner, voor de eerste keer in zijn bestaan. ,,Dat was echt spannend. Het was voor ons ook een eyeopener. We realiseerden ons dat we daar heel veel moesten touren, wilden we er op hetzelfde niveau komen als in Nederland."

Het was een ontnuchtering, erkent de gitarist. ,,De eerste tour die je als band doet, kan echt op je fantasie gaan werken. Zo van: wij gaan een extreem grote band worden. We speelden op festivals als Lowlands, kwamen op de radio. Later kom je erachter dat het heel hard werken is, veel touren. En dat je geluk moet hebben. Oké, dat geluk hebben we ook wel gehad. Misschien zijn we nu wel gewoon teleurgesteld dat we net dat laatste sprongetje niet hebben gemaakt."

Van Doorn gaat zich nu op andere dingen richten. Hij speelt inmiddels als basgitarist in Mark Lada's Golden Arches. ,,Het wordt een spannende nieuwe fase in mijn leven. Dat ik in de muziek misschien weer onderaan moet beginnen, vind ik niet zo erg. We hebben met Mozes zoveel bereikt."