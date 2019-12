Musica Temprana heeft groot hart voor het volkse van Misa Criolla

Recensie Groot Omroepkoor geeft Requiem van Mozart reliëf

9 december Het eerste applaus en de mooiste bos bloemen deze zondagmiddag waren voor hoboïst Harry van Veldhoven. Ruim drieënveertig jaar speelde hij in philharmonie zuidnederland (voorheen Brabants Orkest), vandaag was z'n laatste concert. Of hij verdrietig was? ,,Welnee, er moest toch gewoon gewerkt worden!"