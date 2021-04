Muziek als bloemen uit Teis Semey’s hoofd

Jazzgitarist Teis Semey heeft zich in een paar jaar stormachtig ontwikkeld. In snelle opeenvolging nam hij vier albums op. Hij zoekt muzikale vrijheid, waarin alles mogelijk is. Zaterdag treedt hij met zijn kwintet op in de Blue Note Club Sessions van het Muziekgebouw.

„Wie kan je vertellen wat jazz is”, zegt Teis Semey (28) over Throw Stones, een album dat hij in Los Angeles opnam. Het was zijn tweede cd, na een tamelijk traditioneel klinkend debuut. Hij voelde een geweldige drang om iets te maken. „Het was alsof er een monster in mijn hoofd zat, krankzinnig. Ideeën en muziek bloeiden als bloemen op uit mijn hoofd. Ik liet vrienden langskomen om een paar noten in te spelen die ik bedacht had. Maar verder deed ik alles zelfs, tot aan het hoesontwerp. Hier had ik het gevoel dat ik de wijde wereld in stapte, met al mijn creatieve potentieel.”

Voelde goed aan

Semey barst van de energie, zo blijkt ook tijdens het gesprek. Geboren en opgegroeid in Denemarken, woonde hij jaren in Zweden voordat hij naar Amsterdam verhuisde om aan het conservatorium te studeren. Hij ontdekte de gitaar toen hij zeven was. Het instrument voelde meteen natuurlijk aan. Vier jaar later stapte hij over op elektrische gitaar.

Quote De gitaar is mijn tweede natuur geworden Jazzmuziakant Teis Semey

„Ik had geen aansluiting bij andere kinderen, voelde me alleen staan. Rockmuziek bood me een weg uit de eenzaamheid, bood ruimte waar ik mijn gevoelens kon uiten. Dat is nog steeds zo. De gitaar is een tweede natuur geworden, maar heeft geen vanzelfsprekende plaats in de jazz. Dat wil ik ook niet. Ik kan niet de verhalen vertellen van de zwarte bevolking in Amerika, die aan de wieg van de jazz stond. Ik ben ervan doordrongen dat ik mijn eigen verhaal moet vertellen. Ik kan er geen Coltrane of Sinatra op spelen. Anderzijds spreekt de gitaar heel direct aan. Dat is ook het leuke van punk. Drie akkoorden en je kunt je emoties de wereld in slingeren. Maar ik heb liever dat mijn muziek meer complex is.”

Reactie op melancholieke muziek

In het Muziekgebouw speelt het Teis Semey Quintet muziek van Burnt Velvet, een album dat deze zomer verschijnt. Het is een reactie op de atmosferische melancholieke muziek van het Scandinavische jazzcircuit. „Ik heb me daar altijd tegen teweer gesteld. Op dit album kijk ik naar die muziek vanuit mijn eigen perspectief.”

,,Het nummer Requiem is een langzame treurmars voor de doden. Het heeft elementen van de muziek die ik ontdekte in een Zweedse verzameling van hymnen en volksliederen, een boek dat nog van mijn grootmoeder geweest was. Ik vond het toen ik vorig jaar bij mijn ouders in Zweden verbleef. Op dit album kijk ik rond om te zien wat ik allemaal kan doen. Het kwintet heeft veel vrijheid. Ze drukken allemaal hun stempel op de muziek, die vol actie en beweging zit. We zijn geen voorverpakt pakket, zoals de gesneden champignons van Albert Heijn. Toch klinken we als een hechte groep. Eindhoven krijgt de première van dit repertoire.”

Gratis live stream Teis Semey Quintet. Zaterdag 1 Mei, om 16.30 uur. Via https://www.muziekgebouweindhoven.nl/nl/pQAp1fW/livestream