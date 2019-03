Muziekgebouw Frits Philips: ‘het is erop of eronder, laat je stem horen’

Waarom is het zo oorverdovend stil rond Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven? Al jaren? Zeker, de gemeenteraad is er druk mee, net als het college van Eindhoven, dat het ene na het andere plan bespreekt om het noodlijdende muziekcomplex te redden. Om over de medewerkers van het complex maar te zwijgen; het merendeel werkt zich een slag in de rondte om van de rode weer zwarte cijfers te maken. Zo zijn er flink wat mensen bezig om de concertzaal – financieel gezien - weer gezond te maken. Maar waarom hebben de bezoekers in al die jaren nog helemaal niets van zich laten horen? Het zijn er jaarlijks meer dan 160.000. Echter: stilte alom. Het wordt tijd dat die ook eens hun mond open doen. En flink ook. Voor het te laat is.

Wie het nog niet weet, maar ik kan het me bijna niet voorstellen, het gaat beroerd met het Muziekgebouw. De NV kampt op de begroting met een (jaarlijks) tekort van 500.000 euro. Er is een lening van de gemeente Eindhoven en de provincie Brabant van vier ton die moet worden terugbetaald, en de balans van het concertcentrum laat een negatief vermogen van iets meer dan twee miljoen euro zien. En dan is er ook nog een huurachterstand van meer dan zes maanden; alles bij elkaar één miljoen euro.

In de loop van de tijd, eigenlijk al vanaf 2012, hebben externe bureaus en consultants zich gebogen over de hachelijke situatie van het Muziekgebouw. De zeven (of zijn het er inmiddels acht?) plannen, rapporten en visies vormen intussen een imponerend stapeltje papier op menig bureau. Maar die hebben nooit tot een afdoende oplossing geleid. En nu heeft de gemeente Eindhoven, eigenaar van het Muziekgebouw, vorige week geëist dat vóór 1 april een sluitend plan wordt gepresenteerd.

Die oplossing is nog niet in zicht, zo vrees ik. En wat nu als het Muziekgebouw door die aanhoudende tekorten terug moet van de zesde naar pakweg de derde versnelling? En dat het fameuze Concerto Kopenhagen niet meer kan worden betaald en dat dat gezelschap dus kiest voor De Doelen in Rotterdam, TivoliVredenburg in Utrecht en het Concertgebouw in Amsterdam? En dat noodgedwongen wordt gekozen voor bijvoorbeeld een reeks tributebands, want die leveren flink meer geld op? Het zou zomaar kunnen dat dat een van de oplossingen wordt. Dat betekent op termijn gegarandeerd het einde van het Muziekgebouw zoals we dat nu koesteren. En mocht die neerwaartse spiraal worden ingezet, dan kan er vervolgens worden geklaagd en gemopperd op die platte programmering, maar dat moeten we dan toch vooral onszelf aanrekenen. Omdat we te lang veel te stil zijn geweest.

Overigens roemen ook muzikanten en musici steevast de fijne zalen en de meer dan uitstekende akoestiek van het muziekcomplex, maar hebben die hun stem ooit verheft? Ik heb ze niet gehoord. Alsof het hen ook niet ter harte gaat. Vreemd.

Dus: laat uw stem eindelijk eens horen, want dat is nodig om het college en de gemeenteraad ervan te overtuigen hoe belangrijk het Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven is. Stuur een brief of mail of desnoods appje naar de leden van de gemeenteraad en het college. Philhamonie Zuidnederland: pak uw instrumenten op en speel op het Stadhuisplein of Stationsplein of waar dan ook. Steek de mensen van het Muziekgebouw een hart onder de riem. Ga desnoods in uw eentje met een toetertje op de Markt blazen, maar dóe iets. Leraren van basisscholen, docenten van middelbare scholen, maar ook de scholieren en studenten die zo vaak het Muziekgebouw bezoeken: laat je horen. Studenten van het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven en die van het Kunstkwartier in Helmond, die de beroepsmusici in het Muziekgebouw als hun voorbeeld zien: doe iets! Om duidelijk te maken dat u het Muziekgebouw belangrijk vindt. En dat u vindt dat de gemeenteraad eindelijk eens stappen onderneemt om het concertgebouw te redden van de ondergang.

En mochten er honderden, liefst duizenden de komende tijd inderdaad hun stem laten horen, dan organiseren we vervolgens een benefiet. Ook weer: voor het te laat is.

Rob Schoonen is kunstredacteur van het ED