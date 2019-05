Muzikant en schrijver Willy Vlautin doet graag een stapje terug in band The Delines: 6 mei concert in Eindhoven

Weer theater in vlak­kevloer­zaal Natlab Eindhoven: bredere programme­ring voor groter publiek

11:05 EINDHOVEN - Natlab in Eindhoven pikt na de zomer de theaterpoot weer op. Hiermee wordt een periode van bijna een jaar, waarin in Natlab geen theater te zien was, afgesloten. In oktober vorig jaar besloot het (film)theater op Strijp-S door onder meer tegenvallende bezoekersaantallen het theateraanbod tijdelijk op te schorten.