Muzikant Guus Boers uit Eindhoven bezingt wanhoop én vreugde op eerste soloplaat

Als zanger van de Eindhovense punkpioniers The Flyin' Spiderz verlegde Boers de muzikale grenzen tussen 1977 en 1981. Hij was actief in andere bands, maar liet al zo'n twintig jaar niks meer van zich horen. Nu is hij daar opeens als Ab (de initialen van August Boers) en -vanwege de mooie woordspeling- het album ‘Normal - My View On The Matter’.

In het overgrote deel van zijn de songs op dit solo-debuut bezingt hij zijn woede, wanhoop en verdriet over de uithuisplaatsing van zijn dochter door Bureau Jeugdzorg. En -op het einde van de plaat- de vreugde over haar terugkeer na een jaar.



Veel muzikanten gingen hem voor: ze verwerkten hun gevoelens rondom tragische gebeurtenissen in liedjes. John Lennon schreeuwde zijn frustraties van zich af op zijn album met de Plastic Ono Band (1970), Bob Dylan bezong zijn hartenzeer in ‘Blood On The Tracks’ (1975) en recentelijk schreef de Amerikaanse muzikant Phil Elverum (alias Mount Eerie) over het overlijden van zijn vrouw op het album ‘A Crow Looked At Me’ (2017).

Boosheid en verdriet

Luisteraars met dezelfde ervaringen putten ongetwijfeld troost uit deze platen. De boosheid en het verdriet van Boers zullen zeker herkenbaar zijn voor ouders die hetzelfde meemaken. Hij zingt over ‘Bureaucrazy’, ‘Divorce’ en ‘Bad people tore us brutally apart’. Maar de waanhoop wordt enigszins gecompenseerd met verrassende, muzikale details zoals rinkelende belletjes (in ‘Dinosaurs’), springerige gitaarsolo's en een inventieve orgelpartij (in ‘Press Delete’).

Bovendien kent Boers als doorgewinterde rockveteraan zijn klassieken: ‘Sexlove’ is een broerig soulnummer en op ‘Bizar’ produceert de Eindhovenaar, die de plaat helemaal zelf inspeelde, een Bo Diddley-beat.

De overdaad aan stijlen, soms onvaste vocalen en de enigszins rammelende productie maken het album niet altijd even gemakkelijk te verteren. Daartegenover staat dat Boers veel lucht en lichtheid in dit zware onderwerp pompt. Waardoor de plaat niet bezwijkt onder zijn eigen gewicht en minder donker is dan de openingszin suggereert.