Mysterieuze Bagdaddy met band op Corona-podium van TU/e

'Meis' noemt ze zich, maar haar echte naam geeft ze niet prijs. ,,Op het podium ben ik niet de dochter van mijn ouders, dus ga ik ook niet de naam gebruiken die ze mij gegeven hebben." Bagdaddy werd geboren in Bagdad, maar is ondertussen al meer dan 20 jaar in Eindhoven bezig 'gevormd aan het worden'. ,,Het enige wat ik kan zeggen over mijn achtergrond is dat het nogal op de voorgrond speelt.” Daarmee doelt de Eindhovense op haar muziek: een alternatieve mix van dance en hiphop met oriëntaalse invloeden, onder meer uit Irak, zoals Insaan Insane, de enige track die ze tot nu toe (online) heeft uitgebracht.

In de Corona-zaal van de TU/e brengt Bagdaddy donderdag 22 maart nieuw materiaal ten gehore, voor het eerst ook met een band, het trio Bagdaddy and the Blackouts, met Mike Dobber en Mark Tresh.