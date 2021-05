Naar welke expositie, voorstelling of film kijk je vooral uit?

Op hetzelfde podium als Kensington en Rowwen Hèze: beginnende bands mogen gratis repeteren in Nirwana Lierop

25 mei LIEROP - Ze zijn alle vier 14 jaar oud, dromen samen van een doorbraak als beginnende band en repeteren op een zolder in Lierop waar je alleen via een vlizotrap op komt. Niet bepaald een ideale situatie, maar dankzij pa Huub van Lieshout kunnen zoon Lars en vrienden in het toch leegstaande jongerencentrum Nirwana muziek maken.