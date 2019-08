Nacht van het Witte Doek: serieus filmfeest op talloze plekken in en buiten het centrum van Deurne

En die 'we', dat is Zegstroo, die samen met zes collega's de programmering van het jaarlijkse filmfestival bepaalt. Daarvoor ziet ieder lid van de commissie elke maand toch wel een filmpje of drie, wordt filmliteratuur bijgehouden en worden er ook veel trailers bekeken.



Het festival, dat al sinds 1992 bestaat, is uitgegroeid van één filmvertoning op de Markt, tot een serieus filmfeest met meer dan dertig vertoningen gedurende drie dagen op talloze plekken in en buiten het dorpscentrum. Hoofdfilm op de vrijdag is dit jaar Kursk van regisseur Thomas Vinterberg, met onder anderen Colin Firth, Léa Seydoux en Matthias Schoenaerts. Waarom juist gekozen voor die film? Zegstroo: ,,De vrijdagfilm is er een voor een breed publiek. Die wordt gedraaid op de Markt op een enorm scherm voor meer dan duizend mensen. Dan kies je voor een film waar enerzijds spanning in zit en waar ook het nodige gevoelige in terugkomt. Bij Kursk is er daarnaast ook nog eens sprake van een actuele gebeurtenis (de film gaat over de Russische nucleaire onderzeeër Kursk die na een explosie aan boord zonk naar de bodem van de Barentsz-zee), en ook dat helpt bij het maken van een keuze.”