Natuur komt weer tot leven

Ik kan op mijn wandeling ernaartoe bijna compleet door het bos lopen. Eerst passeer ik de kasteelgracht, waar altijd wel wat wilde eenden passief in ronddobberen. Het kasteel blijft imposant. Vérder loop ik, richting de duiventoren. Ik had daar eigenlijk rechtdoor willen gaan, richting het Zwaantje, maar wordt getrokken door geroffel van spechten in het Wandelpark links van me. Dan toch daar maar in. Er roffelen er twee tegen elkaar in. Verdorie, had ik nou toch maar mijn verrekijker meegenomen.