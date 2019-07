Nepfabriek opent de deuren op Strijp-S

De Angstfabriek is volgens de makers ‘een fictieve plek waar technieken om ons bang te maken en producten die ons veiliger laten voelen worden ontwikkeld, getest en geperfectioneerd’. Het publiek wordt in kleine groepjes door verschillende interactieve ruimtes geleid en gaat zo ‘undercover’ in de wereld van de angsteconomie.



De Angstfabriek is een project van Stichting Critical Mass i.s.m. de in Eindhoven opererende ‘augmented reality’- specialisten Enversed en decorbouwer Ronald Sponserlee. Verder werkten tekstschrijver Jibbe Willems, theatermakers Davy Pieters en Nastaran Razawi Khorasani en escape room-ontwikkelaars Sherlocked mee aan het project.