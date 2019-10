Nergens een konijn of haas te zien

Eh... voorkwám. Ik ben op vakantie in september zowel een weekje in de Biesbosch geweest als naar de Achterhoek. Wat me opviel, waren de lege velden wat betreft haas en konijn. Met hazen is het al jaren niks in deze regio, maar het viel me op dat het ook op de velden in de Biesbosch matig met de hazen is gesteld. Ik was blij er één te zien.