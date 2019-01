Niemand weet wie The Residents zijn: vermomde band geeft concert in Muziekgebouw Eindhoven

Wie zijn The Residents? De vraag blijft al ruim vijftig jaar onbeantwoord. De leden van de experimentele cultband treden op in vermommingen. Hun bekendste uitdossing bestaat uit een hoofd in de vorm van een enorme oogbal (met hoed) en een smoking. Ze geven geen interviews en spreken niet met hun fans. Wél is bekend dat hun thuisbasis zich bevindt in San Francisco, de bakermat van de experimentele rock. Hun management, The Cryptic Corporation, zorgt voor alle contacten met de media. De president, Homer Flynn, is een vriendelijke zeventiger. Iemand die tijdens een gesprek via Skype rustig en duidelijk formuleert.