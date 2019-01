Nieuw album band Mozes & The Firstborn uit Eindhoven is ‘liefdesbrief aan onze wereld’

De derde plaat van Mozes and the Firstborn is een ode aan de favoriete muziekstijlen van de bandleden én hun onderlinge verbondenheid. ,,We zijn elkaars beste vrienden en maken veel mee”, vertelt zanger/gitarist Melle Dielesen vanuit Los Angeles, zijn (tijdelijke) woonplaats. ,,Wat altijd komt bovendrijven is de liefde voor muziek die we samen maken: het moment waarop je in de repetitieruimte je gitaarversterker opendraait. Daar doe je het allemaal voor. We wilden een liefdesbrief schrijven aan onze eigen wereld en de muziek. Hopelijk kunnen we dit overbrengen in de elf nummers op de plaat.”