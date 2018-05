Nieuw album van The Reaction uit Eindhoven is lust voor oog én oor

RecensieEINDHOVEN - Op prachtig rood vinyl ligt-ie te glimmen op de draaitafel. De nieuwe lp van de Eindhovense band The Reaction is een lust voor het oog en -nog belangrijker- ook voor het oor.

Een felgekleurde plaat, gestoken in een stevige, glimmende hoes met mooie foto's: de mannen van The Reaction (zelf hartstochtelijk liefhebbers van ambachtelijke pop en rock) trakteren hun volgers op een fraaie vinyl-uitgave. Muziek om óók in je handen te houden.

Een plaat die begint met ‘one, two, three, four’, kan ook inhoudelijk niet meer mislukken. Het is één van de oerkreten van de rock-'n-roll, met dezelfde kreet openden The Beatles hun nummer ‘I Saw Her Standing There’, de eerste song op hun debuutalbum ‘Please Please Me’.

Natuurlijk zijn de Fab Four een inspiratiebron voor The Reaction (voor wie niet?), maar de Eindhovenaren klinken over de hele linie ruiger en gruiziger. Mede dankzij de vocalen van Hugo van Dijken. Hij neemt je in de openingssong mee naar de randen van de nacht, waar zo te horen nog genoeg te beleven valt. Het is een energieke ‘stomper’ met blazers en een scheurende gitaarsolo van Jeroen Teunis (ook actief in The Dirty Denims).

Stones-invloed

The Reaction maakt garagerock met invloeden uit punk, blues en Brtitpop. De geest van Nederlandse iconen als The Outsiders en Cuby + Blizzards waart rond. Maar ook de ruige Amerikaanse garagebands, die vanaf medio tot eind jaren zestig de radiozenders teisterden, laten hun sporen na in het geluid van het Eindhovense vijfmanschap. En laten we vooral The Rolling Stones niet vergeten. Het nummer Happy herbergt een Keith Richards-achtige riff en in 'Stomach' klinkt de invloed van Stones-hit ‘Paint It Black’ door.