Nieuw boek van schrijver Buddy Tegenbosch uit Eindhoven: verhaal over liefde, vriendschap en de cruciale keuze van een PSV-talent

EINDHOVEN - Een talentvolle speler van PSV speelt de hoofdrol in de roman ‘Match’ van Eindhovenaar Buddy Tegenbosch. Het boek over doorzettingsvermogen, vriendschap en onverwachte keuzes verschijnt vrijdag 21 juni.

In zijn vierde roman schrijft Buddy Tegenbosch over grote thema’s van het leven: liefde, ambitie, vriendschap, wilskracht en een ernstige ziekte. Topzware onderwerpen dus, maar de Eindhovenaar vertelt zijn verhaal op een ontspannen manier. Hij liet zich inspireren door de bestseller Wonder van de Amerikaanse schrijfster R.J. Palacio. ,,Het boek gaat over een jongen die met een verminking wordt geboren. Een heel zwaar onderwerp, maar grappig en op lichte wijze opgeschreven. En daardoor juist ontroerend. Ik wilde zelf proberen zo’n thema op een liefdevolle manier te belichten.”

Net als in zijn drie voorgaande romans, richt Tegenbosch (43) zich in Match op een jeugdig lezerspubliek, young adults in literatuur-termen. De hoofdpersoon is Jim, een voetballer in de jeugdopleiding van PSV. Samen met zijn vriend Jabbar maakt hij de overstap naar Jong PSV. Zijn topsportcarrière vergt alle aandacht, maar ondertussen raakt Jim ook verliefd op zijn klasgenoot Lola. Veel ingrijpender is de ziekte van zijn zusje Izzy. Ze heeft kanker. Uiteindelijk maakt Jim een levensbepalende keuze voor zichzelf en de mensen om hem heen.

Realistische karakters

Het is knap dat Tegenbosch de sfeer relaxed en zelfs luchtig weet te houden. Het zou verleidelijk zijn geweest om Jim -voor een extra dramatisch effect- op te zadelen met doordrammende coaches, zeurende ouders en macho vrienden. Maar de karakters zijn juist realistisch. ,,Hij heeft fijne ouders. Ik wilde een prettige omgeving creëren voor een jongen, met wie het eigenlijk best goed gaat. Zijn zus is een krachtig en lief meisje. Vader en moeder doen alles voor hun kinderen. Op een goede manier, hoewel ze in de ogen van Jim ook fouten maken.”

Hoewel Jim bij PSV speelt, wordt er weinig gevoetbald in het verhaal. ,,De sport is niet het hoofdonderwerp, het gaat er vooral over wat het bestaan als voetballer met zich meebrengt voor Jim. Hij moet er alles voor aan de kant zetten. Jim heeft ook een schuldgevoel, omdat binnen het gezin alles om hem draait. Ik hoop dat ik een verhaal heb geschreven over vriendschap en de liefde die hij voor zijn zusje voelt. En dat alles tegen het decor van een leven als profvoetballer.”

De schrijver -oud-speler van ijshockeyclub Eindhoven Kemphanen- had elke sport als metafoor kunnen gebruiken, maar koos voor het voetbal en PSV. ,,Ten eerste omdat voetbal in Nederland de meest beoefende sport is. Een voetballer, iemand die het gaat maken, spreekt tot de verbeelding. Veel mensen -zeker jongens- zullen wel eens hebben gedacht: ‘Hoe zou het zijn als ik bij zo’n club zou rondlopen?’”

Ter voorbereiding op het schrijven had hij een gesprek met PSV’er Armando Obispo, die sinds de F’jes bij de club speelt en in maart vorig jaar zijn officiële debuut in het eerste maakte. Hij wordt komend seizoen verhuurd aan Vitesse. Het onderhoud ging vooral over het bestaan van een profvoetballer: alle andere gebeurtenissen in het boek zijn door Tegenbosch bedacht. ,,Ik was vooral geïnteresseerd in de feitelijkheden. Armando heeft me onder meer verteld over trainingen, voeding en werken in het krachthonk.”



Hij wilde Jim laten spelen bij een bestaande club en kwam, als geboren en getogen Eindhovenaar, meteen uit bij PSV. ,,Als jongetje ging ik al naar het stadion en ik heb later nog de PSV Flits, het programmaboekje, uitgedeeld. Ik vind dat de club een sympathieke uitstraling heeft.” Hij geeft veel lezingen op scholen en kijkt ernaar uit om straks met een boek over een PSV-voetballer een klas in pakweg Rotterdam binnen te stappen. ,,Daar kom ik juist veel. Ik vind het leuk, het brengt een beetje reuring teweeg.”

Piloot

Tegenbosch werkt als piloot bij de Duitse maatschappij Lufthansa. Net als profvoetballers, heeft hij een beroep waar veel jongens en meisjes jaloers op zijn. Toch gebruikt hij de luchtvaart -ook een wereld vol mythes en spannende verhalen- niet als decor voor zijn boek. Vooral omdat hij het ‘heel prettig vindt’ zijn werk als piloot te scheiden van zijn schrijverschap. Hij krijgt daarnaast weinig mee van de verhalen die passagiers te vertellen hebben. ,,De cockpitdeur is dicht sinds de aanslagen van september 2001. We slapen direct achter de cockpit, het is niet de bedoeling dat je verder het vliegtuig ingaat. Er is veel veranderd: tot september 2001 was de deur open en kon je zwaaien naar de mensen in de businessclass.”

Tijdens bezoeken aan scholen krijgt hij vaak vragen over zijn job als piloot. ,,Alle lezingen zijn interactief, ik vind het prima als de eerste vragen over het vliegen gaan. Uiteindelijk is er altijd wel iemand die iets over de boeken wil weten. En dan gaan we daarmee verder.” Hij is nu steeds twee maanden actief als piloot en daarna een maand vrij. ,,Gaan schrijven is een van de beste beslissingen in mijn leven geweest. Vliegen is heel mooi, maar ik ben vaak van huis en wordt geleefd door mijn rooster. Het creëren van verhalen is hartstikke leuk. Maar het is bijna net zo fijn om naar scholen te gaan en jongeren te inspireren.”

Buddy Tegenbosch en collega-auteur Chinouk Thijssen presenteren zondag 30 juni hun nieuwe boeken tijdens het YALtival in Dynamo in Eindhoven (12.00 uur). Het festival, gericht op boeken voor young adults, is een initiatief van boekhandel Van Piere. Er zijn o.a. workshops en interviews met schrijvers.